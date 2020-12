EDMONDO CIRIELLI (FDI): “MALTEMPO NEL CILENTO, INTERVENGA IL GOVERNO”

“Il Governo Conte intervenga immediatamente a supporto delle città del Sud Italia gravemente colpite dal maltempo”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e presidente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “La mia vicinanza ai cittadini di Reggio Calabria, ma anche a quelli di Camerota e Sapri (Salerno), che stanno vivendo enormi difficoltà a causa dei violenti acquazzoni di queste ore. Presenterò – aggiunge Cirielli – un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Ambiente Sergio Costa per sollecitare lo Stato di emergenza. Il Governo non può restare a guardare, ma deve garantire subito la messa in sicurezza delle zone maggiormente colpite e sostenere con provvedimenti straordinari i Comuni, affinchè possano assicurare tutti i servizi di assistenza e i sostegni di carattere economico ai cittadini che hanno subito danni alle proprie case o attività” conclude Cirielli.

