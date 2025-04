PIERO DE LUCA (PD): “GRANDE SODDISFAZIONE PER ELEZIONI NAPOLI ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA”

“È una grande soddisfazione l’elezione di Vincenzo Napoli a presidente della Provincia di Salerno. È una figura di grande spessore, autorevolezza, che saprà guidare la squadra dei consiglieri provinciali in modo serio, portando avanti i grandi progetti di investimento che sono già in corso. Abbiamo circa 500 milioni di euro di interventi, nell’ambiente, nel risanamento dei corpi idrici superficiali, nella viabilità a sostegno soprattutto dell’aeroporto Salerno-Costa Amalfi, nelle scuole, il masterplan dal Cilento all’Agro Nocerino Sarnese fino a Salerno Sud. Progetti e investimenti importanti che devono andare avanti con una guida solida, autorevole, come quella di Vincenzo Napoli”. Così il parlamentare del Pd, Piero De Luca, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Sant’Agostino, all’indomani dell’elezione del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli a presidente della Provincia di Salerno. “Il Partito Democratico – ha aggiunto De Luca – si conferma la forza più radicata in questa provincia e il centrosinistra è maggioranza, grazie alle positive azioni amministrative che abbiamo messo in campo nell’interesse dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori in questi anni. Era indispensabile assicurare una guida solida alla presidenza della Provincia di Salerno in un momento di grande turbolenza da un punto di vista nazionale ed internazionale. Abbiamo un governo che sta tagliando fondi al Mezzogiorno, tagliando fondi sulle infrastrutture, tagliando fondi ai comuni. Solo in questa provincia sono stati cancellati 14 milioni di euro nei prossimi anni per comuni e province. E’ un governo – conclude De Luca – che sta rallentando e insabbiando il Pnrr che prevede il 40% di investimenti, soprattutto nel Mezzogiorno, con investimenti nelle scuole, nelle case ospedali e comunità, negli asili nidi, nelle residenze universitarie, che rischiano di saltare per l’incapacità e l’adeguatezza di questo esecutivo”.

