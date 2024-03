PIERO DE LUCA (PD): “VERTENZA PRYSMIAN, AD OGGI NESSUNA RISPOSTA DAL MINISTERO”

Non possiamo immaginare la chiusura di un’azienda che è un’eccellenza per il territorio e che assicura lavoro a centinaia di famiglie.

Per questo sono qui con loro per ribadire la nostra posizione, di pieno sostegno e supporto ad una battaglia che riguarda tutta la nostra comunità. Con l’obiettivo anzitutto di prorogare la cassa integrazione ma non per cessazione di attività, con una richiesta ulteriore al Governo di impegnarsi per tutelare la sicurezza nel cablaggio del Paese con specifiche tecniche per la fibra da utilizzare nei prossimi bandi Pnrr.