PROVINCIA DI SALERNO. FRANCO ALFIERI: “AEROPORTO DI SALERNO SEMPRE PIU’ OPERATIVO”

La EasyJet ha annunciato l’avvio delle operazioni dall’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi dal prossimo 11 luglio, data prevista per l’apertura dell’aeroporto, con il collegamento per Milano Malpensa, a cui seguiranno altri voli che permetteranno di collegare Salerno con Basilea, Ginevra, Berlino e Londra Gatwick.

“Ho ricevuto la comunicazione ufficiale – dichiara il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri – da parte del Country Manager Italia della Compagnia, Lorenzo Lagorio. Con l’aggiunta di queste nuove rotte in partenza da Salerno, solo la EasyJet per la prossima estate raggiungerà circa 3 milioni di posti dalla Campania, con 51 rotte verso 13 paesi. Altre compagnie hanno già annunciato negli scorsi giorni l’inizio delle attività dallo scalo salernitano. Salerno – Costa d’Amalfi ormai è sempre più operativo.

Per noi e il nostro territorio tutto questo rappresenta un grande risultato. Da un lato infatti viene premiato il grande impegno della Regione Campania e del Presidente Vincenzo De Luca. Noi come Provincia di Salerno siamo stati destinatari di 18 milioni di euro per l’ammodernamento della viabilità di accesso all’aeroporto. Dall’altro, questa operazione sarà uno straordinario volano per lo sviluppo turistico della nostra provincia e di tutta la regione, sia per i flussi in ingresso che in uscita. Finalmente si parte, anzi si vola!”