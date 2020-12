PONTECAGNANO FAIANO. FDI VUOLE TAVOLO CENTRO DESTRA SU VICENDA ECODISTRETTO

Un tavolo congiunto tra le forze di centro-destra e di opposizione per affrontare la delicata questione dell’Ecodistretto e ribadire con fermezza la totale contrarietà alla realizzazione del sito sul territorio comunale di Pontecagnano Faiano.

E’ quanto chiede il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, Giuseppe Corrado, in una lettera ai partiti e alle forze civiche locali, per avviare un serio confronto, all’indomani del verbale di deliberazione n. 161 del 03/12/2020 della Giunta Lanzara, sulla presa d’atto del progetto che la Regione Campania ha predisposto inerente i lavori di “Realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA)”, già destinatario di un finanziamento di circa 20 milioni di euro dalla Regione Campania.

L’area individuata per la realizzazione del sito ricade nella zona industriale di Pontecagnano

Faiano, nei pressi dello svincolo autostradale in direzione sud della Salerno-Reggio Calabria, a

ridosso del centro abitato del quartiere Sant’Antonio.

Fratelli d’Italia, in più occasioni, ha manifestato forti perplessità sull’area in oggetto, a forte

vocazione agricola, sia per la presenza di importanti aziende della quarta gamma, sia per

l’inadeguatezza delle infrastrutture che provocherebbero serie ripercussioni sulla già precaria

viabilità cittadina. Inoltre, non è chiaro il reale impatto ambientale che provocherebbe l’opera in una

zona strategica per il tessuto socio-economico cittadino.

“Lancio un appello a tutti i partiti ed i movimenti civici del centro destra per rilanciare un

programma di governo alternativo e nuovo per disegnare la città del futuro: tale mia richiesta è

frutto di una ponderata decisione dopo aver appreso la notizia che è stata individuata a

Pontecagnano l’area per il prossimo sito di trattamento dei rifiuti e dopo aver letto le felicitazioni

di una maggioranza che dimentica i disagi provocati dalla discarica di Sardone che da anni

accompagna con il suo olezzo la vita dei nostri cittadini”

dichiara Giuseppe Corrado, commissario

cittadino di Fratelli d’Italia.

“E’ doveroso, per una coalizione che si candida ad essere guida della

città, confrontarsi seriamente su idee e progetti alternativi alle politiche di questa Amministrazione,

succursale del feudo salernitano e accondiscendente al volere del governatore”

termina Corrado.