PONTECAGNANO FAIANO. LANZARA CEDE ALLE OPPOSIZIONI: OK AL CONSIGLIO SU SOPPRESSIONE SCUOLE

È stato convocato per venerdì 19 gennaio alle 17.30 il consiglio comunale monotematico chiamato a discutere della soppressione dell’Istituto Comprensivo Fonseca di Pontecagnano Faiano. La seduta si terrà presso la Mediateca comunale “Alda Merini”.

Il consiglio era stato richiesto dai sei consiglieri di opposizione Giuseppe Bisogno, Mariella dell’Angelo (Città Pubblica), Marco Vecchione (Movimento Libero), Donato Pierro (Legàti-Città Protagonista), Gianfranco Ferro (Forza Italia) e Raffaele Silvestri (Fratelli d’Italia).

Questo il commento della minoranza: “Accogliamo con favore la convocazione del consiglio comunale monotematico, da noi richiesto, sulla soppressione dell’Ic Fonseca. Affrontare una questione così significativa nell’assise non è solo una formalità, ma una necessità per garantire trasparenza, democraticità e un dibattito aperto. Un tema di tale rilevanza, che tocca le vite di molti studenti e famiglie, richiede una discussione approfondita e partecipata, in cui tutte le voci possano essere ascoltate. È dovere imprescindibile di tutti i rappresentanti istituzionali garantire e tutelare il diritto allo studio. La soppressione di un istituto come l’Ic Fonseca non è una decisione da prendere alla leggera né da derubricare come atto ‘subito’. Dobbiamo considerare attentamente le ripercussioni che tale azione avrà sulla qualità dell’offerta formativa e sull’accesso all’istruzione. È fondamentale che ogni studente abbia la possibilità di ricevere un’educazione di qualità, indipendentemente dalle decisioni amministrative con l’auspicio di arrivare ad un deliberato comune chiaro che possa esprimere una volontà politica a difesa dell’autonomia degli Istituti Comprensivi del territorio”.