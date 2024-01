LEGA CAMPANIA. A NAPOLI RIUNIONE CON IL COMMISSARIO DURIGON VERSO LE EUROPEE 2024

“La Lega Salvini Premier della Campania si è riunita a NAPOLI, presso la sede regionale, alla presenza del commissario Claudio Durigon e dei dirigenti per fare il punto della situazione sul riassetto organizzativo del partito. Occasione per discutere delle candidature per le prossime elezioni europee ed amministrative.”

Lo scrivono i dirigenti della Lega in una nota stampa.

Dopo la manifestazione di ieri sullo sviluppo del Mezzogiorno si è discusso anche del prossimo appuntamento di lunedì 15 gennaio alle 16:00 presso il Chiostro di Santa Maria la Nova a Napoli sulla ‘Cancel Culture’ e della visita del vice premier Matteo Salvini in settimana in Campania. Il partito è più vivo che mai. La Lega c’è ed è pronta a mostrare i muscoli!