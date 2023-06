PRIDE 2023 NAPOLI: LA REGIONE CAMPANIA CONFERMA IL PATROCINIO PER L’EVENTO

La Regione Campania conferma anche quest’anno il patrocinio al Napoli Pride che si svolgerà sabato 1° luglio. A renderlo noto con un post su Facebook è Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili. Confermato il patrocinio anche al Pride di Avellino e di Scafati.

“La nostra Amministrazione – si legge nel post della Fortini – è da sempre contro ogni forma di violenza, di odio e di discriminazione”

Una decisione in controtendenza con quanto avviene, invece, in altre regioni italiane: in Lazio e Lombardia, infatti, i rispettivi governatori hanno ritirato il sostegno ai Pride di Roma e Milano, mentre il Liguria Pride si è visto negare il patrocinio del Comune di Genova.

“Esprimiamo enorme soddisfazione – dichiara Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli tra i promotori del Napoli Pride 2023 – per l’impegno della Regione che, con l’Assessore Fortini e il presidente De Luca, dimostra ancora una volta la sua vocazione europea dopo che già in passato si è distinta per esser stata l’unica Regione ad aver approvato una legge contro l’omo-transfobia (scritta insieme alle associaizone lgbt+ del territorio, in assenza di una legge quadro nazionale) e il bullismo omotransfobico”