PROVINCIA DI NAPOLI. MANFREDI BATTE ALFIERI SUL TEMPO: ISTITUITE LE COMMISSIONI CONSILIARI

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente della Città Metropolitana – l’equivalente della vecchia Provincia – battendo gli altri Presidenti sul tempo, con un proprio provvedimento ha deciso di istituire le commissioni consiliari all’interno dell’Ente, attribuendo qualche funzione politica a tutti i consiglieri provinciali. La decisione di Manfredi, che non poche critiche ha suscitato negli ambienti dell’opposizione, anticipa quella di Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno, che, proprio nel suo discorso di insediamento a Palazzo Sant’Agosino, aveva annunciato di voler procedere, anche in via informale, alla costituzione delle vecchie commissioni consiliari, proprio per coinvolgere tutti i consiglieri – maggioranza ed opposizione – nella vita politica ed amministrativa dell’ente provincia.

Share on: WhatsApp