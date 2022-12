PROVINCIA DI SALERNO. ALFIERI: “STRADE PROVINCIALI INFERIORI AD UN KM PASSERANNO AI COMUNI”

Come stabilito si è tenuta oggi a Palazzo Sant’Agostino la riunione di maggioranza consiliare convocata dal Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri per la definizione degli orientamenti strategici dell’Ente nei confronti del proprio territorio.

“Abbiamo definito – dichiara il Presidente Franco Alfieri – la convocazione dei Sindaci per avviare un percorso di risoluzione della problematica di fitti passivi di immobili adibiti a scuole. Abbiamo fissato la data per incontrare il Presidente Uncem e i Presidenti delle Comunità montane in merito alla manutenzione ordinaria delle “strade di montagna”. Faremo una riunione con i Gruppi di Azione Locale e un’altra con i Sindaci dell’area interna “Cilento interno” e “Vallo di Diano”.

Inoltre ho disposto per il prossimo 12 dicembre la conferenza dei capigruppo affinché venga convocato il Consiglio provinciale nel quale presenterò le linee programmatiche del mio mandato.

Abbiamo poi deciso di procedere con 3 appositi decreti di indirizzo. Il primo riguarda la redazione di un Piano di manutenzione straordinaria di tutte le strade ex statali. Il secondo tende a una migliore programmazione fra le parti, al fine di evitare distonie tra i lavori di pavimentazione delle strade provinciali ed eventuali concessioni immediatamente successive relative alle reti idriche, Enel, fibra ecc. Il terzo infine punta a concordare con i Comuni la deprovincializzazione di tratti stradali inferiori alla lunghezza di 1 km insistenti in particolare nei centri abitati.”