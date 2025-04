PROVINCIA DI SALERNO. IL GIURAMENTO DEL PRESIDENTE NAPOLI: “CONSIGLIERI SISMOGRAFI DEI TERRITORI”

Con il giuramento prestato in Consiglio Provinciale, a Salerno, si apre, ufficialmente, l’era della Presidenza di Vincenzo Napoli che, questa mattina, ha presieduto la prima seduta del parlamentino di Palazzo Sant’Agostino, dopo la vittoriosa campagna elettorale dello scorso 6 Aprile.

“Questa mattina” scrive Napoli, “ho avuto l’onore di insediarmi e prestare giuramento per il mio nuovo incarico di Presidente della Provincia di Salerno. Dopo un doveroso e sentito ricordo di Papa Francesco,

ho reso al Consiglio Provinciale le note sintetiche di un progetto di programma che intendiamo portare a termine in questa consiliatura sugli assi di competenza dell’amministrazione provinciale: viabilità, scuole, ambiente, assetto idrogeologico del territorio, infrastrutture, logistica. Con l’aiuto indispensabile dei consiglieri provinciali, veri sismografi dei territori, si programmerà, si progetterà, si seguiranno indirizzi strategici e di prospettiva. Poi però c’è la quotidianità, quello che succede in una scuola, in una strada, in generale in un territorio: è in questo incrocio tra amministrazione quotidiana e visione strategica che siamo chiamati ad agire insieme, collegialmente.