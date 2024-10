PROVINCIA DI SALERNO. IL PARTITO DEMOCRATICO FA GRUPPO: “AVANTI, IN MANIERA COLLEGIALE, CON IL VICE GUZZO”

“Questa mattina, all’interno della sede del Partito Democratico della Provincia di Salerno, insieme a tutti i colleghi Consiglieri Provinciali, abbiamo tenuto un incontro con il segretario provinciale e l’onorevole Piero De Luca. È stata l’occasione per ribadire piena fiducia nell’operato della magistratura e l’impegno di tutti per garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente nell’interesse dei cittadini della Provincia, lavorando in maniera collegiale con il Vice Presidente Giovanni Guzzo.”

E’ quanto scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Sant’Agostino Francesco Morra. La nota arriva al termine della giornata che ha visto l’interrogatorio di garanzia, in carcere, per Franco Alfieri, mentre, a partire da mercoledi’, ci saranno gli altri interrogatori per gli indagati che si trovano agli arresti domiciliari.

Oggi, intanto, il Vice Presidente della Provincia Guzzo a Laviano, ha proceduto all’apertura al transito della strada provinciale 381 alla Km.ca 55+150 di collegamento con il comune di Laviano che era rimasta chiusa al traffico da circa 3 anni per un evento franoso che ha interessato la carreggiata stradale per una estensione di circa 50ml.

All’inaugurazione saranno presenti il vice presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il sindaco di Laviano Oscar Imbriaco, i consiglieri provinciali Vincenzo Speranza e Salvatore Luongo e il dirigente provinciale Angelo Michele Lizio.

I lavori urgenti di messa in sicurezza, consolidamento e ripristino della piena funzionalità sono consistiti nella realizzazione di una paratia di pali composta da 55 pali fi 800 della lunghezza di 10 ml con relativa struttura a sbalzo ove allocare le barriere di sicurezza, si è poi provveduto alla ricostruzione del pacchetto stradale con realizzazione della segnaletica orizzontale e alla pulizia e sfalcio d’erba dell’intera tratta stradale.