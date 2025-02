PROVINCIA DI SALERNO. SI VOTA IL 6 APRILE PER IL NUOVO PRESIDENTE, CANDIDATURE ENTRO IL 17 MARZO

Il Presidente della Provincia di Salerno facente funzioni Giovanni Guzzo, questa mattina, ha firmato il decreto con il quale sono state convocate le elezioni per il nuovo Presidente: il voto si terrà domenica 6 Aprile, a Palazzo Sant’Agostino, dalle 8 alle 20:00, mentre per le candidature a Presidente il termine ultimo per la presentazione delle stesse è quello del 17 Marzo. Una procedura velocissima, cosi’ come era stato ampiamente anticipato nel corso della riunione di sabato scorso, anche perchè l’intenzione del Partito Democratico è quella di procedere con l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Salerno prima dell’udienza dinanzi alla Corte Costituzionale sul terzo mandato per De Luca, fissata per il prossimo 9 Aprile.

Share on: WhatsApp