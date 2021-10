PROVINCIALI 2021. PARTITI A CACCIA DELLE 100 FIRME NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

Manca esattamente un mese alla scadenza del termine per la presentazione delle liste per le Provinciali 2021 e molti partiti – ma non tutti – stanno valutando l’opportunità di mettere in moto la macchina organizzativa, considerato che è necessario, almeno per quanto riguarda la Provincia di Salerno, raccogliere 100 firme a sostegno delle candidature, esclusa la sottoscrizione degli stessi consiglieri o sindaci candidati.

100 firme, quota minima per la partecipazione alle prossime elezioni Provinciali del 18 Dicembre. E non è detto che tutti i partiti riescano a raggiungere l’obiettivo 100, anzi sono molti ad avere difficoltà nel reperire la disponibilità di sindaci e consiglieri comunali.

Lega e Movimento 5 Stelle, proprio per questo motivo, stanno incontrando enormi difficoltà e non è detto che, alla fine, possano essere presenti con una propria lista alle prossime elezioni provinciali di Salerno.