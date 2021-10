SILVIO BERLUSCONI RIUNISCE I MINISTRI DI FORZA ITALIA E DELLA LEGA

Per la seconda volta, in pochi giorni, Silvio Berlusconi apre le porte della sua residenza romana agli esponenti del centro destra ma, questa volta, a colloquio con l’ex Premier ci sono i Ministri del Governo Draghi di Forza Italia e della Lega, al quale si è aggiunto il segretario della Lega Matteo Salvini. Un incontro che, lo stesso Berlusconi, definisce finalizzato “ad un maggiore coordinamento delle attività della delegazione al Governo e dei gruppi Parlamentari. Difenderemo il sistema elettorale maggioritario e chiederemo nella legge di Stabilità un impegno ulteriore a supporto delle partite Iva e di chi ha sofferto maggiormente in questi anni di pandemia.

Gli incontri tra Lega e Forza Italia avranno cadenza periodica.” Una foto per spazzare le polemiche delle ultime settimane che parlavano dei tre Ministri di Forza Italia (Brunetta, Gelmini e Carfagna), poco inclini ad accettare le politiche sovraniste della Lega. Berlusconi, da esperto comunicatore, ha voluto chiarire tutto con una riunione e con una foto che serve a cancellare i pensieri “filtrati” nelle ultime settimane.

