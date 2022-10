PROVINCIALI 2022. IL PD PARTE CON LA RACCOLTA FIRME PER LA CANDIDATURA DI FRANCO ALFIERI

Dopo aver comunicato, in maniera ufficiale, al Presidente uscente Michele Strianese la decisione di puntare, per le Provinciali del prossimo 20 Novembre, sul nome del Sindaco di Capaccio Franco Alfieri, dalla prossima settimana il Partito Democratico della Provincia di Salerno inizierà, anche, a raccogliere le firme necessarie per la presentazione della candidatura, secondo quanto richiesto dalla normativa. Per la presentazione di una candidatura sono, infatti, necessario 300 firme di altrettanti sindaci e consiglieri comunali dei centri ricadenti nella Provincia di Salerno, pari al 10% del corpo elettorale. Intanto cresce l’attesa per la conferenza stampa, convocata dal Presidente uscente Michele Strianese, per la mattinata di domani a Palazzo Sant’Agostino: c’è chi teme che possa arrivare anche un attacco diretto ai vertici provinciali del Pd che non hanno voluto sostenere la sua ricandidatura alla carica Presidente della Provincia di Salerno.

