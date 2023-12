PROVINCIALI 2023. I VERTICI DEL PD DI SALERNO INCONTRANO I CANDIDATI AL CONSIGLIO

In vista di questo importante appuntamento elettorale che coinvolgerà gli amministratori della provincia di Salerno, domani, lunedì 18 dicembre, alle ore 12.30, il Segretario Provinciale PD Vincenzo Luciano, il Presidente della Provincia di Salerno Francesco Alfieri e l’onorevole Piero De Luca incontreranno i candidati PD presso la sede del Partito Democratico di via Manzo, per discutere delle questioni che maggiormente interessano il territorio provinciale e la sua Comunità e dei programmi che il partito promuoverà in continuità con l’azione amministrativa del Presidente Alfieri.

