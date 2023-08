PROVINCIALI 2024. DALL’AGRO LA CARICA DEI SINDACI PER UN POSTO IN CONSIGLIO

Tutti, o quasi, i Sindaci dell’Agro stanno valutando la possibilità di una candidatura per le prossime elezioni Provinciali. Lo sta facendo, da tempo, Paolo De Maio, Sindaco di Nocera Inferiore che, dopo aver visto tramontare l’ipotesi di piazzare un proprio candidato nel Comune di Nocera Superiore, pare abbia già dato la disponibilità al Partito Democratico per un posto nella lista a 30. Stesso discorso per Michele Strianese, primo cittadino di San Valentino Torio, per quattro anni Presidente della Provincia di Salerno, che gradirebbe proseguire il percorso a Palazzo Sant’Agostino, anche se con un ruolo diverso.

Nel centro destra, invece, tutti guardano con grande attenzione al Comune di Scafati ed al Sindaco Pasquale Aliberti che, di sicuro, avrà un ruolo determinante all’interno della lista di Forza Italia per le prossime elezioni Provinciali del 2024.

A Pagani, invece, il primo cittadino Lello De Prisco è pronto a lasciare spazio a Gerardo Palladino, già consigliere provinciale uscente che dovrebbe trovare una collocazione all’interno della lista dei Moderati.