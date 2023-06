PROVINCIALI 2024. IL CENTRO DESTRA IN CAMPANIA VERSO UN ACCORDO SULLE CANDIDATURE

Accordi già stipulati ? Forse no, ma a Roma, tra i vertici regionali e nazionali dei partiti del centro destra il dialogo è continuo ed anche se ancora non c’è la legge per le Provinciali 2024, oramai tutti guardano all’appuntamento con le urne della prossima primavera, quando saranno i cittadini ad eleggere i Presidenti di Provincia ed i Consiglieri Provinciali. Il Centro destra in Campania, secondo alcune voci che arrivano da Roma, avrebbe già raggiunto una intesa di massima. Forza Italia dovrebbe esprimere i candidati Presidenti di Napoli ed Avellino, a Fratelli d’Italia spetterebbero, invece, le Province di Salerno e di Benevento, alla Lega la Provincia di Caserta. Il tutto si deve inquadrare in un accordo nazionale che, poi, a cascata, scende sul resto del territorio: a fine mese, quando sarà piu’ chiaro anche il quadro sui contenuti della nuova Legge Elettorale per le Province, si potrebbe già avere un primo incontro tra i vertici regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

