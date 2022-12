QUALITA’ DELLA VITA. MALE NAPOLI (99), CASERTA (98) E SALERNO (97): MEGLIO AVELLINO (84) E BEVEVENTO (82)

La consueta classifica annuale de IL SOLE 24 ORE sulla qualità della vita nelle province d’Italia boccia, senza appelli, la maggior parte del territorio della Regione Campania, salvando solo le cosiddette aree interne ovvero le Province di Avellino e di Benevento. Su 107 posizioni, stilate sulla base di diversi fattori – ambientali, culturali, sociali ed economici – la peggiore Provincia della Campania è Napoli che si piazza al 99esimo posto, preceduta da Caserta (98esima posizione) e da Salerno (97esima). Vanno meglio, ma non certo bene, invece, le altre due province della Regione Campania: la migliore performance regionale è quella di Benevento (82esima posizione), poi Avellino che raggiunge nella graduatoria l’84esimo posto.

Le posizioni dall’81ª alla 107ª sono tutte occupate da province del Sud, incluse alcune aree metropolitane come Palermo, Catania (91ª) Napoli, Taranto (101ª) e Reggio Calabria (102ª). Le calabresi, in particolare, si concentrano tutte dalla 95ª posizione in poi. Risalendo dal fondo, le prime non del Mezzogiorno che si incontrano in graduatoria sono (Latina 80ª) e Frosinone (79ª).