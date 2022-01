QUIRINALE. FRATELLI D’ITALIA SU GUIDO CROSETTO, LEGA E FORZA ITALIA SCHEDA BIANCA

E’ Guido Crosetto il candidato di bandiera che, oggi, nel corso della terza votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica, verrà sostenuto dai parlamentari di Fratelli d’Italia. Una scelta politica voluta da Giorgia Meloni mentre i grandi elettori di Lega e Forza Italia continueranno a votare, almeno fino a stasera, scheda bianca. Ed il Partito Democratico, per le 21:00 di questa sera, ha convocato l’assemblea generale di tutti i grandi elettori per discutere delle strategie da mettere in campo a partire da domani, quando per l’elezione del Presidente della Repubblica sarà sufficiente la maggioranza semplice e non piu’ quella qualificata dei due terzi.

Share on: WhatsApp