REFERENDUM AUTONOMIA: IN CAMPANIA GIA’ RACCOLTE 100MILA FIRME. C’E’ ANCHE QUELLA DEL SINDACO MANFREDI

La Regione Campania si conferma prima, in tutt’Italia, per la mobilitazione politica, voluta dal Partito Democratico ed anche dal Movimento 5 Stelle insieme ad Alleanza Verdi Sinistra, per la raccolta delle firme contro la legge sull’Autonomia Differenziata. Raccolte, nell’arco di poco piu’ di una settimana, già 100mila sottoscrizioni alla richiesta di referendum abrogativo, che si aggiungono alla delibera con la quale il Consiglio Regionale della Campania ha approvato il testo per richiedere la consultazione referendaria. E tra le 100mila firme, adesso, c’è anche quella di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli che, nella giornata di ieri, all’interno della sede provinciale dell’ANPI di Napoli, ha apposto la propria firma per sostenere la richiesta di referendum contro la legge sull’Autonomia Differenziata.

