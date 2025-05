REFERENDUM, L’ANNUNCIO DI ELLY SCHLEIN: “LAVORIAMO PER RAGIGUNGERE IL QUORUM”

“Noi lavoriamo per raggiungere il quorum e non siamo nemmeno così distanti perché ho visto un sondaggio in cui si prevede una partecipazione più alta del 40 per cento e noi abbiamo ancora due settimane per convincere le persone ad andare a votare. È una grande occasione perché con questo voto possono cambiare direttamente delle leggi, contrastare la precarietà, aumentare la sicurezza sul lavoro e riconoscere la cittadinanza a chi ha la residenza da cinque anni come molti ragazzi nati e cresciuti qui”. Lo afferma la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in una intervista al “Corriere della sera”, in merito ai referendum sul Jobs act e sulla cittadinanza in programma il prossimo 8 e 9 giugno.

Share on: WhatsApp