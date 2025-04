REGIONALI 2025. ANIELLO GIOIELLA (FDI): “CON CIRIELLI E CENTRO DESTRA PER IL BUON GOVERNO DELLA CAMPANIA”

“Le prossime elezioni regionali rappresentano una occasione storica per restituire ai Campani un buon governo, con il centro destra e con la guida di Edmondo Cirielli. E’ per questa ragione che, nel corso della ultima riunione del Direttivo Provinciale di Fratelli d’Italia, ho dato la mia disponibilità ad una candidatura al Consiglio Regionale”. E’ quanto dichiara Aniello Gioiella, già Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia, oggi Consigliere Comunale di Castel San Giorgio. “L’esperienza positiva del Governo Meloni”, continua Gioiella, “rappresenta per noi il punto di partenza per garantire alla Campania un futuro fatto di di sicurezza, crescita e miglioramento della qualità dei servizi sanitari. E’ il momento delle scelte e la mia è legata, anche, alla fiducia che ripongo nel nostro leader Edmondo Cirielli che sarà per la nostra terra il miglior Presidente della Regione”

Share on: WhatsApp