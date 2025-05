REGIONALI 2025. CALENDA CHIUDE A FICO: “UNO CHE NON HA MAI AMMINISTRATO NULLA”

Il leader di Azione Carlo Calenda chiude ad un sostegno alla candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania di Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle.

Calenda in un’intervista al Corriere della Sera

Le Regionali si avvicinano: in Campania siete disposti a sostenere Roberto Fico? “No. De Luca ha fatto un buon lavoro. Buttarlo a mare per mettere uno che non ha mai amministrato nulla è folle. Tanto per dirne una, questo genio di Fico ha proposto di chiudere il termovalorizzatore di Acerra e tornare alle ecoballe”.