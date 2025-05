REGIONALI 2025. CIRIELLI (FDI) A IL FOGLIO: “AL SERVIZIO DELLA COALIZIONE CON SPIRITO COLLABORATIVO”

Per le prossime elezioni regionali in Campania “ho offerto la mia disponibilità, sono al servizio della coalizione con spirito collaborativo e positivo. Non impositivo”. Così Edmondo Cirielli (FdI), vice ministro degli Esteri, a Il Foglio. “Non si tratta di una partita facile, dobbiamo recuperare venti punti percentuali e occorre fare la scelta più utile. Sono un politico non nominato, ho fatto il presidente della provincia di Salerno, eletto in regione con le preferenze. Ho un rapporto profondo con il territorio e rappresento una comunità”, aggiunge. “Sono a disposizione e secondo i sondaggi, tra i nomi in campo nel centrodestra, sono al momento di gran lunga quello più gradito agli elettori, così come Fratelli d’Italia è di gran lunga il partito più forte. Abbiamo il doppio dei voti dei nostri alleati. Ma non vogliamo imporre nulla, non è una caccia alla poltrona e se si trova un nome più forte sono pronto a sostenerlo. Per ora però non ce ne sono”, sottolinea. Bla 20250529T104028Z

