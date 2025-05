REGIONALI 2025. CIRIELLI (FDI): “DISPONIBILE PER DARE UNA MANO, MA SE MIO NOME NON VA BENE NON E’ PROBLEMA”

“Ho dato la disponibilità sul mio nome, ma se il mio nome di per sé non va bene non è un problema, l’ho detto per dare una mano, finora non è mai stato detto che non andava bene”. Così il viceministro per gli Affari esteri, Edmondo Cirielli, rispondendo sulle elezioni regionali in Campania a margine del convegno di Fratelli d’Italia in Campania in corso a Caivano. “Siamo in democrazia – ha detto rispondendo alle parole di Fulvio Martusciello che rilancia la candidatura per il centrodestra di una figura civica – ognuno ha l’idea che ritiene più opportuna, poi penso che in democrazia i voti contano molto e Fratelli d’Italia nei sondaggi ne ha più del triplo di Forza Italia, in tutte le ultime consultazioni europee e politiche li abbiamo sempre più che doppiati, anche triplicati, in Campania doppiati, questo ha un significato. Se la proposta di Forza Italia è una proposta civica, vediamo innanzitutto quali sono i nomi, è chiaro che anche su nomi civici la voce di Fratelli d’Italia avrà un peso democratico diverso della voce degli alleati”.

