REGIONALI 2025. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “CONVINTO DI POTER VINCERE CONTRO CHIUNQUE”

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ribadisce la sua disponibilità alla candidatura alla presidenza della Regione, sottolineando in una nota “la natura disinteressata della sua scelta”. “Quando ho annunciato la mia disponibilità alla candidatura, non ho minimamente ragionato su cosa fosse meglio per me. Non ho fatto calcoli né subordinato la mia decisione a nessun evento o accadimento. La mia è stata una scelta di servizio. Sono convinto di poter vincere contro chiunque e in qualsiasi scenario, – aggiunge – come dimostrano non uno, ma più sondaggi. Questo mi rende sereno e determinato” Il coordinatore azzurro, tuttavia, ribadisce la sua disponibilità ad allinearsi alle decisioni dei leader del centrodestra. “Sono pronto – le sue parole – ad allineare FI a qualsiasi decisione verrà presa dai nostri leader”.

Share on: WhatsApp