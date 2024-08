REGIONALI 2025. IN PROVINCIA DI AVELLINO CENTRO DESTRA IN FERMENTO: FRUNGILLO PER FDI, FORZA ITALIA TENTA PETITTO

C’è fermento in tutto il centro destra della Provincia di Avellino, in vista della prossima tornata per le Regionali 2025: a muovere i primi passi sono Fratelli d’Italia e Forza Italia, con il coordinatore D’Agostino che, insieme ai vertici regionali di FI, sta portando avanti una campagna adesioni di tutto rispetto. Per Fratelli d’Italia il nome dal quale si parte è quello di Ines Frungillo, reduce dalla campagna elettorale per le Europee proprio nella lista del partito di Giorgia Meloni: per la Frungillo è scontata la candidatura per le Regionali del prossimo autunno. Importanti novità, invece, in casa Forza Italia: a valutare l’opportunità di una candidatura con il partito degli azzurri è l’attuale consigliere regionale Livio Petitto, componente del Gruppo dei Moderati e Riformisti, che sta portando avanti un dialogo con FI che potrebbe diventare concreto ancora prima della fine dell’anno, con l’adesione dello stesso consigliere regionale al partito degli azzurri.

