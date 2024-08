REGIONALI 2025. LA VALLE DELL’IRNO RIVENDICA UN CANDIDATO PER TORNARE IN CONSIGLIO REGIONALE

Da Baronissi a Mercato San Severino, da Fisciano a Pellezzano, passando per Calvanico, Siano ed in parte anche Roccapiemonte e Castel San Giorgio: c’è una importante area geografica della Provincia di Salerno che, oggi, proprio mentre stanno iniziando le grandi manovre per la composizione delle liste, rivendica una presenza all’interno del Consiglio Regionale.

Orfana di un proprio rappresentante dal 2020 – dopo l’esperienza di Tommaso Amabile, esponente del Pd, oggi membro del CDA di Soresa – la Valle dell’Irno ha la forza propria per esprimere un consigliere regionale che sia in grado di difendere gli interessi di una vasta zona del territorio.

Possibile che, nelle prossime settimane, venga fuori una prima ipotesi di candidatura ? A settembre, con la ripresa delle attività vere e proprie, il mondo della politica della Valle dell’Irno dovrà, necessariamente, iniziare a ragionare sulla necessità di essere presente, con una candidatura importante, nella prossima tornata elettorale per le Regionali in Campania.