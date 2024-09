REGIONALI 2025. MASTELLA PENSA A PIANTEDOSI CANDIDATO ED AVVERTE IL PRESIDENTE DE LUCA

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella pensa a Matteo Piantedosi come candidato Presidente della Regione Campania, all’interno della coalizione di centro destra ed avverte il Presidente De Luca con il quale ha affrontato l’ultima tornata elettorale per le Regionali del 2020.

In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Mastella, che proprio di recente ha ospitato in città il Ministro Piantedosi, lascia intendere di essere pronto a sostenere il centro destra alle prossime elezioni Regionali dell’autunno del 2025. Nessun riferimento diretto ai partiti ma un monito anche al Presidente della Regione De Luca con il quale l’ex Ministro della Giustizia, da tempo, vive un rapporto non certo idilliaco.