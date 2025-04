REGIONALI 2025. VIRGINIA VILLANI (M5S): “SIAMO PRONTI A GOVERNARE LA CAMPANIA”

“Siamo pronti. Il Movimento 5 Stelle è in campo per cambiare la Campania”. Così Virginia Villani, coordinatrice provinciale del M5S di Salerno, è intervenuta ad Angri durante l’inaugurazione della nuova sede territoriale del Movimento, un importante risultato raggiunto grazie all’impegno del gruppo locale, rappresentato da Giuseppe Iozzino.

L’evento, molto partecipato da attivisti e cittadini provenienti da tutta la provincia di Salerno, ha visto la presenza di figure di spicco del Movimento: l’ex presidente della Camera Roberto Fico, il coordinatore regionale Salvatore Micillo, i parlamentari Felicia Gaudiano, Alessandro Caramiello, Carmela Auriemma e l’ex senatore Andrea Cioffi.

“Con sedi come questa e con il lavoro capillare dei nostri gruppi territoriali – ha dichiarato Villani – stiamo ponendo le basi per una nuova proposta di governo, fondata sulla partecipazione reale e sull’ascolto dei bisogni concreti dei cittadini. Vogliamo replicare in Campania il modello vincente di Napoli: un’alleanza larga, basata su obiettivi concreti e condivisi”.

La sfida per il futuro è chiara: «Sanità, trasporti, tutela dei beni comuni, lavoro, sviluppo imprenditoriale sano: sono questi i temi su cui chiameremo i cittadini a costruire insieme il futuro della nostra regione».

“Siamo più forti che mai – ha concluso Villani –. Il Movimento 5 Stelle è una grande comunità viva, radicata e pronta a governare per davvero. La nuova sede di Angri rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di radicamento territoriale, in vista delle prossime elezioni regionali”.