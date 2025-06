REGIONALI IN CAMPANIA. CENTRO DESTRA, E’ IL MOMENTO DELLE SCELTE IMPORTANTI

Si apre una settimana, con ogni probabilità, decisiva per il centro destra della Campania: dopo che, martedi’, sarà archiviata la questione del terzo mandato per i Presidenti di Regione, i leader di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega dovranno passare alla fase della scelta dei nomi per le candidature alle prossime regionali d’Autunno. E, intanto, Forza Italia, anche per bocca del suo Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, insiste perchè la scelta ricada su di un nome civico.

“Non ci sarà il terzo mandato. Toccherà a noi, dunque, individuare il futuro presidente della Regione. La scelta migliore per il centrodestra è quella di un candidato civico, che vada oltre i confini del nostro schieramento. Lo dico con rispetto per tutti i nomi finora emersi. Ma credo sia necessario guardare oltre”. Lo ha detto il coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani intervenendo in collegamento telefonico al congresso cittadino azzurro di San Giorgio del Sannio. “Ne ho parlato con Fulvio Martusciello -ha sottolineato il vicepremier- e continueremo a confrontarci con gli alleati. Le liste per le regionali saranno competitive: possiamo vincere questa partita”. “Conto su tutti voi”, ha concluso Tajani, sottolineando “i grandi risultati che Forza Italia sta raggiungendo attraverso battaglie politiche, economiche e sociali”. Il ministro degli Esteri ha parlato del futuro del partito: ”Forza Italia è in movimento, sta vivendo un momento di grande protagonismo politico. Dobbiamo concludere la stagione dei congressi prima della pausa estiva e prepararci alle elezioni: noi siamo pronti”.