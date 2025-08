REGIONALI IN CAMPANIA. COSTA (M5S): “SE QUALCOSA NON FUNZIONA, IO CI SONO”

L’ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa è pronto a prendere il posto di Roberto Fico come candidato alla Presidenza della Regione Campania ?

Io ho sempre detto, in tempi non sospetti, che il candidato naturale in Campania e’ Roberto Fico. Io mi metto a disposizione se qualcosa dovesse incepparsi, ma di certo non mi metto a scalciare”. Lo dice il vicepresidente della Camera e deputato del M5s, Sergio Costa, interpellato dall’AGI a margine di una conferenza stampa alla Camera. A proposito dei malumori manifestati dal presidente uscente, Vincenzo De Luca, COSTA ha poi aggiunto: “E’ importante che non si crei un terzo polo perche’, dopo la Basilicata, non possiamo perdere anche la Campania”.