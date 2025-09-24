REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA FIRMA IL DECRETO: SI VOTA IL 23 E 24 NOVEMBRE

Si svolgeranno domenica 23 e lunedi’ 24 novembre le elezioni dirette del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania. Lo ha ufficializzato oggi la Regione Campania nel decreto firmato dal presidente della Giunta Vincenzo De Luca.

L’orario per votare è stato fissato nella giornata di domenica dalle ore 7 alle 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle 15. Il decreto spiega che l’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni sarà effettuata con successivo decreto.

