REGIONALI IN CAMPANIA. FICO INCONTRA GLI ALLEATI SUL TEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO

Si è parlato di trasporti ma anche di urbanistica al tavolo di oggi nel comitato di Roberto Fico, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali della Campania.

Per il M5S c’era il parlamentare Agostino Santillo, il consigliere regionale Michele Cammarano e Carmela Auriemma a un tavolo con rappresentanti dei diversi partiti della coalizione tra cui Roberto Calise per il Pd, Mimmo Tuccillo per Casa Riformista, il consigliere comunale Nino Simeone e, tra gli altri, rappresentanti di Avs, Socialisti. Presenti anche il consigliere regionale con delega ai trasporti Luca Cascone e l’assessore urbanistico Bruno Discepolo, portavoci dell’amministrazione De Luca. Nella riunione c’è stata riflessione sui nuovi progetti di trasporti nelle città, a partire da Napoli e provincia, ma anche sulle aree interne.

“Il programma del settore trasporti – spiega Calise – deve essere vicino alla popolazione, ci vuole un trasporto che abbia al centro il cittadino con un sistema tariffario rivisto e rinnovato, una comunicazione migliore e magari anche una regia di comunicazione di vari enti di trasporto, su scioperi e altro nelle diverse aziende nella Campania. Nella riunione è emerso uno spirito unito di partenza dopo dieci anni ben valutati nei passi avanti del settore e che devono proseguire. Bisogna lavorare su una politica dei trasporti che restituisca fiducia agli utenti, e una continuità ammnistrativa per ridare fiducia ai cittadini nel trasporto pubblico”. C’è stato confronto, si apprende, anche sul problema sollevato da Cascone sull’emergenza sul taglio del fondo nazionale trasporti che può tradursi in 100 milioni di euro in meno per la Campania, un problema su cui già si spende De Luca e si spenderà anche il nuovo candidato Fico.

