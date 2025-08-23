REGIONALI IN CAMPANIA. FICO (M5S) ROMPE IL SILENZIO PER SOSTENERE TRIDICO IN CALABRIA

Pasquale Tridico è una persona competente, seria, una persona perbene. Ama profondamente la sua terra e sono certo che metterà tutto l’impegno e la passione civile che lo contraddistinguono al servizio dei calabresi e della Calabria. Si è sempre speso per una società più giusta, per un lavoro più dignitoso, per i diritti, per una crescita sostenibile. È tempo di una svolta per la Calabria e con Pasquale e il Movimento 5 stelle si potranno scrivere nuove pagine per questa straordinaria regione. È dal rilancio del Mezzogiorno che deve ripartire il nostro Paese”. Lo scrive l’ex presidente della Camera, Roberto Fico sui suoi canali social.

