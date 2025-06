REGIONALI IN CAMPANIA. IL CENTRO SINISTRA ANCORA FERMO: NESSUNA RIUNIONE ALL’ORIZZONTE

L’ottimismo di chi aveva annunciato un tavolo di tutto il centro sinistra della Campania, subito dopo la campagna referendaria, deve fare i conti con l’assoluto silenzio di tutti i principali attori della coalizione, a cominciare dal Pd del Commissario Regionale Antonio Misiani. Al di là di qualche sporadico appello – prima di Fico, poi di Costa – sulla necessità di stringere i tempi per iniziare a scrivere il programma elettorale, è tutto fermo, anche perchè la vicenda del possibile terzo mandato per De Luca, rimette in campo tutte le squadre, anche quelle che erano state, temporaneamente, squalificate. Si naviga a vista, tanto il tempo non manca, anche per una strana consuetudine della Segreteria Nazionale del Pd Elly Schlein, di definire accordi elettorali e nomi dei candidati anche nel mese di Agosto.

Share on: WhatsApp