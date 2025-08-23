REGIONALI IN CAMPANIA. MAURIZIO GASPARRI (FI): “RIFORMISTI SI CONFRONTINO CON IL CENTRO DESTRA”

“È evidente che le raffazzonate finte coalizioni che si profilano a sinistra sono condizionate dagli estremismi dei grillini. Del resto anche la Schlein è estranea a ogni tradizione della sinistra riformista e lo dimostra ogni giorno. Girano persone che ripropongono redditi di cittadinanza regionali, pagati come? O il blocco delle infrastrutture. In Campania riciclano un leoncavallino del golfo che delira ipotizzando la chiusura del termovalizzatore di Acerra, cosa che farebbe tornare i rifiuti all’altezza del terzo piano delle case (impresa già riuscita nel passato alla sinistra campana). Fa bene chi prende le distanze da questa roba. Ma la storia ci dimostra come siano falliti sempre e comunque tutti i tentativi di ‘terzo polo’. Nel centrodestra si può allargare l’area riformista, che è attiva protagonista della coalizione stessa, non a caso fondata da Berlusconi, e orizzonte imprescindibile per noi. In politica gli spettatori stanno in platea fuori dalla scena. Ma se si vuole essere protagonisti, bisogna stare in campo. E i riformisti non possono che confrontarsi con il centrodestra. Quelli dell’altro versante stanno tutti alla ricerca della prossima sede del Leoncavallo o lavorano a un mondo ridotto alla luce delle candele e ai rifiuti per strada”.

Lo dichiara in una nota Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia.

