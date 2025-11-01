REGIONALI IN CAMPANIA. ROBERTO FICO: “CIO’ CHE HA FUNZIONATO VA VALORIZZATO”

Lo sto dicendo da sempre: tutto ciò che ha funzionato deve essere valorizzato e continuato, poi è chiaro che è un punto di partenza e non di arrivo e andiamo avanti a fare ancora meglio”. Così Roberto Fico, candidato della coalizione di centrosinistra alle regionali in Campania, in merito alle parole di apprezzamento che ieri la segretaria nazionale del Pd, Schlein, ha avuto per il lavoro svolto dal presidente uscente della Campania, Vincenzo De Luca. “La Campania – ha aggiunto Fico – ha bisogno ancora più di crescita, di investire nell’occupazione femminile, di creare nuovi patti tra Università, ricerca e impresa. Inoltre, dobbiamo completare le bonifiche, far sì che la Circumvesuviana passi ogni 15 minuti. Ci sono ancora tante cose da fare e noi auspichiamo di farle nel modo migliore possibile”.

