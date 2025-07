REGIONALI IN CAMPANIA. TUTTI FERMI IN ATTESA DI CHI FARA’ LA PRIMA MOSSA

De Luca attende cosa farà il Pd, il Pd aspetta il Movimento 5 Stelle, il Centro destra è fermo per capire cosa faranno il Centro Sinistra e De Luca. Ecco il quadro politico, completamente bloccato, della Regione Campania, a poco piu’ di tre mesi dall’appuntamento con il voto e con una campagna elettorale che stenta a decollare, nella forma e nei contenuti. Tutti gli attori della tragicomica vicenda della Regione Campania giocano a fare le belle statuine, perchè meglio rimanere fermi che compiere un passo falso. Un dibattito imbalsamato da tempo: prima il Terzo Mandato, poi il possibile rinvio delle elezioni, infine, nuovamente, la possibilità del terzo mandato ed ora tutti fermi ad attendere le mosse degli avversari. Di questo passo, non finirà a breve il balletto dei partiti: l’impressione è che per conoscere i nomi dei candidati si dovrà attendere la fine del mese di Agosto.

