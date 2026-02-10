REGIONE CAMPANIA ED ANCI CAMPANIA ALLA BIT DI MILANO: FOCUS SU COPPA AMERICA E AREE INTERNE

“La Campania cresce con il gioco di squadra. Alla Bit i grandi eventi, la Coppa America, le eccellenze dei Comuni, l’intesa con Anci, le aree interne in linea con le intuizioni del presidente Fico, le filiere produttive, i nuovi turismi, i privati. La Campania è protagonista nel mondo se vince il gioco di squadra”. Cosi Enzo Maraio, assessore regionale al Turismo, alla promozione del territorio ed alla transizione digitale all’apertura della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

Nello “Spazio Campania”, organizzato con Unioncamere, un’area dedicata all’interno del Padiglione 11 di Fieramilano Rho (stand F23–F41, K24–K42), un luogo di confronto istituzionale, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze regionali.

“Lanciamo – spiega Maraio – le eccellenze del territorio, ci misuriamo sulla sfida della digitalizzazione perché con questa partita c’è più competitività, più offerta di qualità”.

Nel corso del primo evento è stata rilanciata la collaborazione con il Comune di Napoli sulla Coppa America. “È – ha spiegato Maraio – un’opportunità strategica che va ben oltre i confini di Napoli. La Coppa America può diventare un grande moltiplicatore di sviluppo per l’intera Campania, mettendo in rete costa e aree interne, città d’arte e borghi, sistema portuale e filiere produttive. Un evento globale che ci consente di costruire pacchetti turistici integrati, destagionalizzare i flussi, valorizzare l’enogastronomia, l’artigianato, la nautica, la moda, il turismo sportivo e quello esperienziale. La sfida è trasformare un grande evento in un progetto di territorio, capace di generare ricadute economiche e occupazionali diffuse, rafforzare l’identità regionale e promuovere nel mondo un’immagine unitaria e competitiva della Campania, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali.”

“La scelta di Napoli come sede dell’America’s Cup 2027 è il riconoscimento della ritrovata credibilità di una città attrattiva, ma anche capace di programmare e gestire grandi eventi internazionali” ha detto l’assessore al Turismo di Napoli, Teresa Armato.

“In tale ottica, ora possiamo contare anche sulla rinnovata sinergia istituzionale con la Regione sulla scia dell’intesa tra il Comune e il ministro dello Sport Abodi. L’America’s Cup – ha spiegato- non è solo un appuntamento sportivo di prestigio mondiale, ma una straordinaria leva di sviluppo economico, turistico e culturale, che rafforza il ruolo di Napoli tra le grandi capitali europee e lascia un’eredità duratura al territorio. Da parte nostra, il massimo impegno per realizzare le migliori condizioni di accoglienza e per predisporre un calendario di eventi condiviso e diffuso”

A sottolineare il ruolo centrale dei territori è intervenuto anche Francesco Morra, presidente di Anci Campania: “La presenza dei Comuni campani alla BIT testimonia la voglia di fare sistema e di raccontare una Campania plurale, fatta di grandi città, borghi, aree interne e identità locali forti. I Comuni sono il primo presidio dello sviluppo turistico e lavorano ogni giorno per rendere i territori attrattivi e accoglienti”.

Anche sulla Coppa America l’Anci c’è: “Siamo pronti a collaborare, insieme alla Regione, al Comune di Napoli, affinché la Coppa America diventi un’opportunità diffusa, capace di coinvolgere tutta la Campania e portare l’evento, i suoi valori e le sue ricadute economiche in tutte le aree”.

All’apertura l’intervento di Costanzo Iaccarino, Presidente Federalberghi Campania che ha sottolineato la scelta vincente del gioco di squadra.