REGIONE CAMPANIA. I 4 ASSESSORI DI SALERNO ED IL NUOVO PANORAMA POLITICO

C’era una volta il Pd, anzi il Partito di De Luca. Sembra trascorso tanto tempo ed invece è passato poco piu’ di un mese dalla fine, in Regione Campania, del monocolore De Luca, la Giunta composta da uomini e donne vicine all’ex Presidente della Regione, solo sfiorati dall’appartenenza di partito. Oggi, invece, la Giunta Fico è la fotografia precisa di una alleanza politica ed elettorale che lascia spazio ai partiti ed ai loro rappresentanti.

Resta, a testimoniare la presenza politica di De Luca nella Giunta Regionale, il solo Bonavitacola, fortemente ridimensionato, passando dal ruolo di Vice Presidente del delega all’ambiente alle attività commerciali.

Il Psi punta ad un ulteriore rilancio, in Provincia di Salerno come nel resto della Regione, con l’assessorato al Turismo, strategico in Campania, assegnato al Segretario Nazionale Enzo Maraio.

Casa Riformista, la forza politica piu’ giovane del panorama regionale e con tanto spazio da occupare, affida all’esperta Angelica Saggese il compito di continuare a crescere in tutta la Campania.

Il Movimento 5 Stelle, infine, che in Provincia di Salerno non ha brillato in occasione delle ultime elezioni regionali, avrà, come riferimento nel Governo Regionale, l’assessore all’ambiente Claudia Pecoraro.