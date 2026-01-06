ROSSELLA SESSA (SISTEMI URBANI): “UCCISIONE CAPOTRENO AMBROSIO, DOLORE E RESPONSABILITA'”

“Di fronte all’uccisione del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuta ieri nell’area della stazione di Bologna, il dolore si accompagna a un senso profondo di responsabilità.

Come presidente di Sistemi Urbani sento il dovere di esprimere la mia vicinanza alla famiglia e ai colleghi, colpiti da una perdita che segna tutta la comunità ferroviaria.”

E’ quanto scrive Rossella Sessa, Presidente della società Sistemi Urbani del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Questo non è solo un fatto di cronaca: è una ferita che riguarda il lavoro, la sicurezza e la dignità di chi ogni giorno garantisce un servizio essenziale al Paese.

In momenti come questi è necessario fermarsi, riflettere e riaffermare con forza che la tutela delle persone deve restare al centro di ogni scelta, senza ambiguità e senza rinvii.