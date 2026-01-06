COMUNE DI PAGANI CON IL FIATO SOSPESO: IN ARRIVO LA DECISIONE DEL MINISTERO SU SCIOGLIMENTO

L’attività della commissione — composta dal viceprefetto Anna De Luna, dal dottor Sergio Rivetti e dal tenente Filippo D’Alù (subentrato negli ultimi tre mesi al capitano Giovanni Cappa) — si è conclusa come previsto entro il 27 dicembre 2025. Per sei mesi, gli ispettori hanno setacciato atti e delibere alla ricerca di anomalie, condizionamenti o infiltrazioni della criminalità organizzata, secondo quanto previsto dall’art. 143 del TUEL.