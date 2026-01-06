MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO ANTONIO SOMMA ACCOGLIE 5 NUOVI ASSUNTI

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“Nei giorni scorsi abbiamo dato il benvenuto nella ‘famiglia’ dell’ente ai cinque nuovi dipendenti comunali -due per l’area Polizia Locale, due per l’area tecnica ed uno per l’area finanziaria- che hanno preso ufficialmente servizio.”
Lo scrive il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma. 

Sono tutti profili assunti mediante graduatorie pubbliche vigenti di concorsi espletati presso altri Comuni e rispondono in pieno alle esigenze del nostro fabbisogno del personale anche nell’ottica di quel naturale turnover della Pubblica Amministrazione legato ai prossimi pensionamenti.
 I cinque nuovi dipendenti ci daranno una mano nel rendere i servizi al cittadino ed il dialogo con la comunità ancora più efficiente, trasparente e valoriale.
Buon lavoro a tutti.

