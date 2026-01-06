GIANPIERO ZINZI (LEGA): “QUARTO CONFLITTO DI INTERESSI NELLA GIUNTA FICO: IL CASO DELL’ASSESSORE SERLUCA”

“Sappiamo che il marito dell’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca è stato nominato dalla Regione Campania nel comitato direttivo dell’Asi di Benevento, ente pubblico economico vigilato dalla stessa Regione Campania, da cui è fortemente dipendente per finanziamenti, indirizzi e nomine. Siamo per caso al quarto conflitto di interessi? Sarebbe un clamoroso record negativo per Fico e la sua giunta frutto di approssimazione, incompetenza e l’ennesima brutta figura che si configura come una vera e propria incompatibilità. Se non altro perché l’assessore Serluca dovrebbe astenersi da delibere, atti di indirizzo, programmazione, finanziamenti e pareri che potrebbero avere ricadute sulle Asi e sull’Asi di Benevento. In caso contrario, gli atti adottati potrebbero risultare impugnabili ed esposti a rilievi dell’Anac o persino all’annullamento da parte del Tar. Possibile che Fico non ci abbia già pensato? Lui che dovrebbe garantire una

squadra regionale al di sopra di ogni sospetto, evitando situazioni capaci di minare la credibilità delle istituzioni e di aprire la strada a contenziosi e paralisi amministrative. La Lega continuerà a vigilare e a chiedere la massima trasparenza, dentro e fuori il Consiglio e la Giunta regionale. I cittadini campani meritano un governo regionale fondato sul rispetto delle regole, sulla correttezza istituzionale e sulla chiarezza, non sull’accumularsi di presunti conflitti di interessi”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.