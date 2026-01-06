COMUNE DI SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE: “GRANDE SUCCESSO PER LA NOTTE BIANCA”

Il sindaco Francesco Squillante: “Un evento frutto di seria programmazione e concreta visione; un investimento che si è tradotto subito in numeri importanti e risultati in termini di visibilità e risposta al tessuto commerciale”.

Strade e piazze con musica, coreografie, artisti di strada, food, shopping e Max Gazzè un concerto: la miscela del successo.

L’evento ha trasformato il centro cittadino dalle ore 18:30 e fino a tarda notte in un unico spazio di spettacolo e partecipazione.

I risultati, di anni in anno, confermano Sarno quale città dei grandi eventi e dei grandi concerti, capace di imporsi sul panorama degli eventi di punta in Campania.

Centrale è stato il concerto in Piazza 5 Maggio del cantautore e bassista romano Max Gazzè, che ha conquistato il pubblico creando un’alchimia perfetta.