IL CONGRESSO PROVINCIALE DEL PD SALERNO DOPO IL 31 GENNAIO 2026

Si terrà, direttamente, nel mese di Febbraio il Congresso Provinciale del Partito Democratico di Salerno, che vedrà l’elezione, per acclamazione, del nuovo Segretario Provinciale Giovanni Coscia. Per eleggere il successore di Enzo Luciano, da quattro anni alla guida del Partito Democratico di Salerno, bisognerà attendere la fine dei congressi di circolo che inizieranno il 10 Gennaio e si dovrebbero concludere entro il 30 di questo mese. Solo a quel punto sarà possibile convocare la Assemblea Provinciale che indicherà il nome del nuovo Segretario Provinciale del Partito Democratico di Salerno: ovvero Giovanni Coscia, unico candidato alla carica di Segretario Provinciale del Pd.