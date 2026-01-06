PAGANI, COMUNALI 2026. ECCO TUTTI I NOMI IN CAMPO PER LE ELEZIONI DI PRIMAVERA

Alcune forze politiche starebbero affilando le armi per non farsi trovare impreparate alla naturale scadenza del mandato dell’attuale sindaco De prisco. E’ soprattutto nel centro destra che scalpitano aspiranti papabili: dal medico Nicola Campitiello, cognato del viceministro Cirielli , all’ex candidato sindaco Vincenzo Calce, al supervotato consigliere Enzo Violante, il medico dirigente sanitario di distretto Mimmo Lombardi per finire all’ex vicesindaco Fabio Petrelli. Una sorta di primarie o sondaggio interno a fratelli d’Italia. Sta alla finestra per il momento Forza Italia ma potrebbe essere l’ex assessore Pietro Sessa il candidato del partito di Tajani.

Davide Nitto sarebbe stato indicato dal PD a rappresentare il partito della Shlein ma soprattutto l’ex governatore De Luca. E nel centro sinistra ancora Italia Viva sarebbe pronta a schierare una donna, la coordinatrice Annarosa sessa, mentre i socialisti del neo assessore regionale e segretario nazionale Enzo Maraio punterebbero sull’ex sindaco Salvatore bottone. Sarebbe già pronto ai nastri di partenza l’ex vicesindaco dell’era Gambino massimo D’Onofrio con uno schieramento civico, viste le distanze prese dal partito della Meloni che lo avrebbe messo da parte negli ultimi anni . Tre le liste civiche che lo coadiuverebbero. Se pero’ il ministro Piantedosi dovesse ravvisare nella relazione della commissione di indagine eventuali condizionamenti della criminalità organizzata sull’operato amministrativo della città di pagani, l’appuntamento elettorale verrebbe rimandato di 18 mesi con la conseguente incandidabilità degli attuali amministratori comunali,.

